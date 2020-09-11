"Пока остаётся воспаление лёгких". Тимошенко выздоровела от CoViD-19

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, которая две недели находилась в критическом состоянии из-за коронавируса, справилась с инфекцией. О самочувствии политика рассказала её пресс-секретарь Марина Сорока.

— Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на CoViD-19. Коронавирус преодолён. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остаётся воспаление лёгких, но лечение идёт успешно, вскоре она уже вернётся к нормальной жизни и к работе, — написала Сорока в "Фейсбуке".