"Пока остаётся воспаление лёгких". Тимошенко выздоровела от CoViD-19

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, которая две недели находилась в критическом состоянии из-за коронавируса, справилась с инфекцией. О самочувствии политика рассказала её пресс-секретарь Марина Сорока.
— Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на CoViD-19. Коронавирус преодолён. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остаётся воспаление лёгких, но лечение идёт успешно, вскоре она уже вернётся к нормальной жизни и к работе, — написала Сорока в "Фейсбуке".
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Информация о выявлении у Тимошенко коронавируса появилась 23 августа. Соратники говорили, что "газовая принцесса" находится в критическом состоянии, но к аппарату искусственной вентиляции лёгких она не подключена. Отмечалось также, что CoViD-19 подтвердился и у родных политика — дочери Евгении и её супруга Артура Чечёткина.