Россия утвердила поправки в соглашение с Мальтой по поводу налога с дивидендов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, сообщается на сайте Правительства РФ.
— Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что пересмотр договоров с иностранными партнёрами ведётся в рамках поручения президента Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ.
Москва предложила Нидерландам ввести налоги на дивиденды из РоссииРанее такое же предложение получили Кипр, Мальта и Люксембург.
— Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%, — сообщает Правительство РФ.
Ранее власти Мальты и Люксембурга "в целом согласились" на изменение налоговых соглашений с Россией. Властям Кипра также предложили пересмотреть ставки налогов до 15%.