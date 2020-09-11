Россия утвердила поправки в соглашение с Мальтой по поводу налога с дивидендов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, сообщается на сайте Правительства РФ.

— Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что пересмотр договоров с иностранными партнёрами ведётся в рамках поручения президента Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ.

— Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%, — сообщает Правительство РФ.