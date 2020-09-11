Губерниев объяснил пикантный поцелуй с Анной Семенович

Певицу Анну Семенович сфотографировали за поцелуями со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, и фанаты сразу сделали вывод, что пару связывают романтические отношения. Женатый телеведущий решил прервать молчание и рассказать, что же на самом деле стоит за попавшими в Сеть снимками.
— Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович. И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент, — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Папарацци застукали Семенович за поцелуями с Губерниевым, которого дома всё это время ждёт женаВо всех интервью певица говорила, что уже давно в отношениях и очень счастлива.
Ранее бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что делала операцию на груди.