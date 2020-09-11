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Губерниев объяснил пикантный поцелуй с Анной Семенович

Телеведущий женат и неоднократно рассказывал, что счастлив в браке.

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Фото © "Комсомольская правда"

Певицу Анну Семенович сфотографировали за поцелуями со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, и фанаты сразу сделали вывод, что пару связывают романтические отношения. Женатый телеведущий решил прервать молчание и рассказать, что же на самом деле стоит за попавшими в Сеть снимками.

Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович. И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент,написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Папарацци застукали Семенович за поцелуями с Губерниевым, которого дома всё это время ждёт жена

Во всех интервью певица говорила, что уже давно в отношениях и очень счастлива.

Ранее бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что делала операцию на груди.

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