Бывший схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь после отлучения от церкви

Лишённый сана схимонаха и отлучённый от православной церкви Сергий (Романов) продолжает оставаться в Среднеуральском монастыре. Бывший священнослужитель не собирается покидать территорию обители и даже записал видео, в котором просит защиты у высших сил, чтобы остаться в монастыре. Сам ролик Романов назвал "гонения на православных".

Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать и запретила в служении. 3 июля епархиальный суд лишил его сана и он стал схимонахом. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является. Накануне стало известно, что он отлучён от церкви и больше не является даже схимонахом.