Кремль заявил, что другие страны не должны диктовать России, какие расследования проводить

Москве не нравится, когда другие страны диктуют России, какие расследования, по их мнению, она должна проводить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие требования Берлина.

Песков подчеркнул, что в России ведётся доследственная проверка по ситуации с резким ухудшением состояния Алексея Навального.

— И нам не хотелось бы, и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать, — сказал Песков.

Он пояснил, что с правовой точки зрения такие доследственные действия нельзя назвать уголовным делом только на основе анализов от германской биолаборатории, тем более военной.

— Как и в ФРГ невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают. Очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег. И она позволит продвинуться дальше, — заключил Песков.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.