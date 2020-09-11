Памфилова призвала честно и максимально чисто провести выборы

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала провести единый день голосования в России максимально чисто и честно. Она предупредила, что любые провокации на предстоящих выборах получат отпор.

– Хочу пожелать честно и максимально чисто провести эту компанию, надеюсь на совесть наших наблюдателей... Если кто-то готов идти на провокации, мы тоже готовы, мы дадим отпор. У нас почти тотальный контроль, постоянное видеонаблюдение за выборами, – заявила Памфилова.

Она напомнила, что 13 сентября в стране стартует свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. На выборы зарегистрированы 156 тысяч кандидатов, или 91% кандидатов. По словам Памфиловой, в регистрации отказано чуть более 8 тысячам кандидатов, или 4,8 %. Основной причиной отказов стало непредставление необходимых документов.