В Минпромторге не поддержали идею о двойных ценниках в магазинах

Минпромторг не поддержал идею Союза потребителей России о введении двойных ценников в магазинах. В ведомстве считают, что это может привести к перегруженности покупателей лишней информацией.
— Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь, всё это повлечёт неудобства для потребителей, — заявили РИА "Новости" в ведомстве.
Война за правду. Что делать, если ценник товара не соответствует его цене на кассе "Пятёрочки" или "Дикси"На полках магазинов стоит множество товаров с разными ценниками. Вы выбираете самый выгодный для себя, идёте на кассу, а вам говорят, что стоимость товара выше, чем вы думали. Как вести себя в этой ситуации? И что делать, если не ту цену вы обнаружили по чеку уже дома?
Ранее Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение о введении в магазинах новых видов ценников. Согласно задумке, продавцы и производители должны будут указывать не только стоимость единицы товара, но и её главные характеристики — единицы веса или объёма.