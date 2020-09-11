В Германии не исключили заморозку "Северного потока — 2"

Германия рассматривает все варианты, включая заморозку строительства российского газопровода "Северный поток — 2", в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

— Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании [инцидента с Навальным], может внести вклад в то, чтобы решение [о приостановке строительства] не приняли, — сказал глава германского МИД в эфире телеканала ZDF.

По мнению министра, иногда санкции действительно следует применять для воздействия на другую сторону.

Ранее Лайф сообщал о реакции бундестага на предложения некоторых немецких политиков приостановить проект строительства "Северного потока — 2". По словам главы Комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста, такое решение может стать большой ошибкой для страны.