В Германии не исключили заморозку "Северного потока — 2"

Германия рассматривает все варианты, включая заморозку строительства российского газопровода "Северный поток — 2", в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
— Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании [инцидента с Навальным], может внести вклад в то, чтобы решение [о приостановке строительства] не приняли, — сказал глава германского МИД в эфире телеканала ZDF.
По мнению министра, иногда санкции действительно следует применять для воздействия на другую сторону.
Меркель — о "Северном потоке — 2": Решение будет общеевропейскимПо словам канцлера Германии, речь в данном случае не идёт о нападении на страну.
Ранее Лайф сообщал о реакции бундестага на предложения некоторых немецких политиков приостановить проект строительства "Северного потока — 2". По словам главы Комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста, такое решение может стать большой ошибкой для страны.
Лента новостей
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.