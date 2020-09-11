А ведь только вернул права. Лайф выяснил, за что в Москве остановили кортеж блогера Гасанова

Блогер Гусейн Гасанов в первый же день после получения обратно водительских прав вынужден был объясняться с инспекторами ДПС из-за двух нарушений ПДД. Как сообщил Лайфу источник, кортеж звезды Instagram подвели автомобили.
По его словам, на блогера составили два административных протокола: "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке" и "Управление транспортным средством при наличии неисправностей". В этот раз Гасанов, скорее всего, отделается без лишения водительских прав — максимальным наказанием по указанным статьям являются штрафы от пятисот до восьмисот рублей.
Блогер Гасанов вернулся за руль и опять встретил "недопонимание" ГИБДД — видеоКолонну из люксовых машин полиция остановила на Кутузовском проспекте.
Напомним, 9 июня Гасанова лишили водительских прав за езду с откидными номерами. Однако это не помешало 29-летнему блогеру прокатиться 19 июня по Москве на автомобиле Rolls Royce Cullinan, который находился в розыске.