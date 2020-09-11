"Одиночество тебе к лицу". Друг Лолиты Милявской призвал её не выходить замуж в шестой раз

Пока вся страна обсуждает новый роман Лолиты Милявской, её близкий друг — дизайнер Игорь Гуляев — считает, что певице стоит повременить с очередным походом в загс. Об этом пишет издание "Дни.ru".

— "Одиночество тебе к лицу", — часто говорю я ей. И предупреждаю, что замуж её не отдам больше, — рассказал изданию Гуляев.

Отмечается, что 56-летнюю Лолиту Гуляев в шутку характеризует как "сложного клиента". Он также признался, что она "фантастический друг". В гардеробе артистки много нарядов от дизайнера — как сценических, так и повседневных.

Напомним, что Лолита в феврале этого года была на отдыхе в Израиле с новым возлюбленным. Тогда певица отказалась раскрывать его личность, сославшись на то, что у него "серьёзная должность".

Как писал Лайф, в августе 2020 года бывший муж Лолиты Милявской выписался из квартиры певицы и официально стал лицом без определённого места жительства. Лолите пришлось подавать для этого в суд.