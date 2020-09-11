В Иркутской области объяснили фото с урной для голосования в багажнике авто

В Иркутской области объяснили появление в Интернете снимка с урной для голосования в открытом багажнике автомобиля. Согласно описанию, фото сделано в посёлке Мегет Ангарского городского округа, где проходят досрочные выборы губернатора, мэра Ангарска и депутатов гордумы.

Ситуацию прокомментировал на брифинге Максим Григорьев, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

— В Иркутской области распространяется информация о том, что голосование проходит якобы в багажнике автомобиля. Мы проверяли эту ситуацию: ни о каком голосовании в багажнике речи не идёт, туда просто убрали переносную урну из-за начавшегося дождя, — сказал Григорьев.

По его словам, наблюдатели нередко видят, что кто-то берёт один кадр из организации процесса голосования и пытается выдать его за нарушение.

— Если смотреть видео полностью, то тогда картина будет совсем другой. Поток фейков о ходе голосования идёт, но мы будем ему противостоять, — подчеркнул общественник.