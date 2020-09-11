"Загоняют себя в тупик". Захарова резко прокомментировала санкционную политику Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о санкционной политике Евросоюза. По её мнению, ЕС "загоняет себя в тупик", продлив санкции против российских граждан и компаний ещё на полгода.

— Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал сам себя, увязав перспективы отношений с нашей страной с ситуацией на Украине, — заявила Захарова.

Она отметила, что ЕС предпочитает действовать по инерции, продлевая существующие и изобретая новые ограничительные механизмы в отношении России. Захарова заявила, что РФ призывает Евросоюз отказаться от подобных методов, как "не соответствующих норме и духу международного права".

Отдельно Захарова прокомментировала периодически звучащие бездоказательные утверждения, что Россия якобы пытается повлиять на результаты выборов президента США.

— Российская Федерация не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах, — сказала представитель МИД РФ.