Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Загоняют себя в тупик". Захарова резко прокомментировала санкционную политику Евросоюза

Накануне ЕС продлил ещё на полгода введённые против России ограничения.

127
Post cover

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о санкционной политике Евросоюза. По её мнению, ЕС "загоняет себя в тупик", продлив санкции против российских граждан и компаний ещё на полгода.

Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал сам себя, увязав перспективы отношений с нашей страной с ситуацией на Украине, — заявила Захарова.

Она отметила, что ЕС предпочитает действовать по инерции, продлевая существующие и изобретая новые ограничительные механизмы в отношении России. Захарова заявила, что РФ призывает Евросоюз отказаться от подобных методов, как "не соответствующих норме и духу международного права".

Трамп продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

В документе говорится о наличии чрезвычайной угрозы нацбезопасности и внешней политике страны.

Отдельно Захарова прокомментировала периодически звучащие бездоказательные утверждения, что Россия якобы пытается повлиять на результаты выборов президента США.

Российская Федерация не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине.

Выбор редакции

Loading...