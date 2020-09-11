Песков назвал дату визита Лукашенко в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда состоится визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву.
— Да, действительно, в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит. У него будет общение с президентом Путиным, — подтвердил он.
Лукашенко заявил, что не отдаст власть: Меня народ не для этого избралБелорусский лидер добавил, что "наклонить" его не получится.
Ранее Песков рассказал, что планируют обсудить лидеры в ходе встречи. По его словам, это целый ряд торгово-экономических вопросов, в том числе реструктуризация госдолга республики перед РФ.