Составлен рейтинг самых "инстаграмных" продуктов

Арбуз, круассаны, мороженое, авокадо и печенье вошли в пятёрку самых популярных продуктов, которые фотографируют и выкладывают в Instagram жители Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные приводит сервис экспресс-доставки "Самокат" на основе анализа более двух тысяч записей пользователей в данной соцсети с отметкой профиля сервиса за последний месяц. Как пояснили Лайфу представители компании, в отборе не участвовали фотографии с изображениями готовой еды, учитывались только фото отдельных продуктов питания.

— Арбуз присутствует на каждом десятом снимке с отметкой официального аккаунта "Самокат". Чуть реже москвичи и петербуржцы делятся историями с фотографиями круассанов и мороженого. В десятку самых "инстаграмных" продуктов по версии "Самоката" также вошли авокадо, печенье, ягоды, выпечка, кофе, хлеб и сыры, — сообщили в компании.

Также специалисты сервиса провели анализ наиболее "инстаграмных" продуктов в зависимости от времени приёма пищи. Например, во время завтрака большинство пользователей соцсети отдавали предпочтение фотографиям куриных яиц (41%), хлеба (28%) и овощей (23%).

— Во время ужина половина (51%) российских фуди (человек, питающий особый интерес к еде и напиткам. — Прим. Лайфа) публикуют в "Инстаграме" фотографии еды, на которых присутствует лук. Чуть больше трети (36%) выкладывают молочные продукты (сыр и яйца). Четверть пользователей публикуют куриное мясо. Картофель и морковь менее популярны: их фотографируют только 22%, — рассказали в компании.