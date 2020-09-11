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Кремль прокомментировал дискуссии о возможности выплаты гражданам "гарантированного дохода"

Проанализировать возможность таких выплат предложил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

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Фото © Shutterstock

Предметные обсуждения о возможности введения в России гарантированного дохода граждан пока не ведутся. Так дискуссии о вероятности запуска таких выплат в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока предметных обсуждений на этот счёт не ведётся, — сказал Песков.

2,5 или 30 тыс. рублей. Каким будет гарантированный базовый доход в России

Эксперты спрогнозировали, когда и какой категории граждан может быть назначено денежное пособие.

Ранее лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил изучить идею введения в России неких гарантированных выплат, которые могли бы получать граждане независимо от профессии и социального положения.

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