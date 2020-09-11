Кремль прокомментировал дискуссии о возможности выплаты гражданам "гарантированного дохода"

Предметные обсуждения о возможности введения в России гарантированного дохода граждан пока не ведутся. Так дискуссии о вероятности запуска таких выплат в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Пока предметных обсуждений на этот счёт не ведётся, — сказал Песков.
2,5 или 30 тыс. рублей. Каким будет гарантированный базовый доход в РоссииЭксперты спрогнозировали, когда и какой категории граждан может быть назначено денежное пособие.
Ранее лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил изучить идею введения в России неких гарантированных выплат, которые могли бы получать граждане независимо от профессии и социального положения.