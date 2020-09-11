Памфилова пожелала Навальному поскорее выздороветь

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что даже у самой радикальной оппозиции в России есть возможность быть наблюдателями на сентябрьских выборах. Она также пожелала Алексею Навальному скорейшего выздоровления.

— Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления, — сказала глава ЦИК.

Ранее в регионах России начались досрочные выборы перед единым днём голосования 13 сентября. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае (в 23:00 мск 10 сентября), где проходят выборы губернатора.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.