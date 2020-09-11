Попова заявила, что на избирательных участках неукоснительно соблюдаются меры против CoViD-19

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на избирательных участках неукоснительно соблюдаются все необходимые меры профилактики коронавируса. По её словам, в школах, где будет проходить голосование, проведут дезинфекцию.

— На сегодняшний день уже начавшаяся процедура ещё раз демонстрирует, что все требования на участках соблюдаются, — сказала Попова на пресс-конференции в ЦИК.

Глава ведомства отметила, что избиратели находятся в абсолютной безопасности при голосовании, на участках не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.