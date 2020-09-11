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Попова заявила, что на избирательных участках неукоснительно соблюдаются меры против CoViD-19

С начала досрочных выборов на участках не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

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Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на избирательных участках неукоснительно соблюдаются все необходимые меры профилактики коронавируса. По её словам, в школах, где будет проходить голосование, проведут дезинфекцию.

На сегодняшний день уже начавшаяся процедура ещё раз демонстрирует, что все требования на участках соблюдаются, — сказала Попова на пресс-конференции в ЦИК.

Глава ведомства отметила, что избиратели находятся в абсолютной безопасности при голосовании, на участках не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

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Выборы в новом формате стартуют в стране уже завтра.

Напомним, что сегодня в регионах России началось досрочное голосование перед единым днём голосования 13 сентября. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае (в 23:00 мск 10 сентября), где проходят выборы губернатора.

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