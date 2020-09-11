Фейки для ленивых. В Ростове-на-Дону опровергли сообщения о непрозрачных урнах на голосовании

В первый же день единого голосования в соцсетях появились сообщения о возможных нарушениях на избирательном участке № 1802/1803 Ленинского района в Ростове-на-Дону. Якобы там были установлены непрозрачные урны для бюллетеней. Как отметил эксперт "Независимого общественного мониторинга", политолог Дмитрий Абросимов, вброс был опровергнут всего лишь одной фотографией с участка, которую сделали общественные наблюдатели.

— Мы оперативно связались с общественными наблюдателями, работающими на этих участках. Из присланных фото ясно видно, что распространяемая информация не соответствует действительности. Все урны прозрачные. Это говорит лишь об одном: мы снова столкнулись со старым добрым фейком, — отметил политолог.