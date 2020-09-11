В Иркутской области глава избиркома ответил на фейк о "голосовании в багажнике машины"

В Иркутской области поставлена точка по ситуации на 146-м участке Ангарского городского округа, где сделали снимок урны для голосования, которая располагалась в багажнике автомобиля. Фото стали распространять в соцсетях, заявляя о возможном нарушении. Чтобы выяснить подробности, туда отправился лично председатель региональной избирательной комиссии Илья Дмитриев.

Он пояснил, что в населённом пункте нет ни одного помещения, где можно было бы провести голосование. В регионе не принималось решения о голосовании на придомовых территориях.

— Мы выехали сюда, сейчас разобрались на месте. Голосование уже закончилось. Проголосовало девять человек. Голосовать пришлось на крыльце бывшего магазина. Мы посмотрели — оборудовано всё было надлежащим образом. Есть столик, сидят сотрудники избирательной комиссии, все в средствах индивидуальной защиты. Есть информационные стенды, есть место для тайного голосования — ширма. Соответственно, в голосовании в нашем понимании никаких нарушений закона нет, — сказал Дмитриев.

Он добавил, что фото сделали в момент, когда участники избиркома только подъехали и готовились к организации голосования.