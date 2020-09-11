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В Иркутской области глава избиркома ответил на фейк о "голосовании в багажнике машины"

Илья Дмитриев лично выехал к месту голосования и там убедился, что это неправда.

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В Иркутской области поставлена точка по ситуации на 146-м участке Ангарского городского округа, где сделали снимок урны для голосования, которая располагалась в багажнике автомобиля. Фото стали распространять в соцсетях, заявляя о возможном нарушении. Чтобы выяснить подробности, туда отправился лично председатель региональной избирательной комиссии Илья Дмитриев.

В Иркутской области объяснили фото с урной для голосования в багажнике авто

Снимок начали распространять в соцсетях, не раскрывая обстоятельств его появления.

Он пояснил, что в населённом пункте нет ни одного помещения, где можно было бы провести голосование. В регионе не принималось решения о голосовании на придомовых территориях.

Мы выехали сюда, сейчас разобрались на месте. Голосование уже закончилось. Проголосовало девять человек. Голосовать пришлось на крыльце бывшего магазина. Мы посмотрели — оборудовано всё было надлежащим образом. Есть столик, сидят сотрудники избирательной комиссии, все в средствах индивидуальной защиты. Есть информационные стенды, есть место для тайного голосования — ширма. Соответственно, в голосовании в нашем понимании никаких нарушений закона нет, — сказал Дмитриев.

Он добавил, что фото сделали в момент, когда участники избиркома только подъехали и готовились к организации голосования.

Напомним, трёхдневное голосование стартовало в разных регионах России сегодня утром. В Центральной избирательной комиссии заявили о полной готовности избирательной системы к такому формату.

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