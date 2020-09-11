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"Защитить население". Путин на заседании Совбеза поручил проанализировать нормы промышленной безопасности

Главной темой заседания стали вопросы предотвращения техногенных катастроф.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Современный этап развития России сопровождается созданием множества высокотехнологичных объектов и производств, а также интенсивной эксплуатацией имеющихся мощностей и инфраструктуры. Всё это создаёт риск техногенных катастроф, от которых надо уберечь страну и граждан. Об этом в ходе заседания Совета безопасности России заявил президент Владимир Путин.

Без всякого сомнения, это создаёт дополнительные риски: техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций. Наша задача — защитить население, территорию России от подобных проявлений. И мы прекрасно понимаем и отдаём отчёт в том, что именно невыполнение требований технической промышленной безопасности ведёт к техногенным проявлениям негативного характера, авариям, чрезвычайным ситуациям, — заявил глава государства.

По поручению президента в ближайшее время должен быть проведён анализ нормативной базы по промышленной безопасности. Притом на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. А уже на основе полученных данных должны разрабатываться правила и нормативы работ, которые минимизируют возникающие риски техногенного характера.

Путин — об экономическом кризисе: Самый острый этап позади

По словам главы государства, с июня в стране началось восстановление экономики.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин провёл правительственное совещание по экономическим вопросам, в ходе которого поручил восстановить уровень занятости населения до показателей 2019 года и продолжать адресную поддержку россиян.

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