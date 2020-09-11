"Защитить население". Путин на заседании Совбеза поручил проанализировать нормы промышленной безопасности

Современный этап развития России сопровождается созданием множества высокотехнологичных объектов и производств, а также интенсивной эксплуатацией имеющихся мощностей и инфраструктуры. Всё это создаёт риск техногенных катастроф, от которых надо уберечь страну и граждан. Об этом в ходе заседания Совета безопасности России заявил президент Владимир Путин.

— Без всякого сомнения, это создаёт дополнительные риски: техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций. Наша задача — защитить население, территорию России от подобных проявлений. И мы прекрасно понимаем и отдаём отчёт в том, что именно невыполнение требований технической промышленной безопасности ведёт к техногенным проявлениям негативного характера, авариям, чрезвычайным ситуациям, — заявил глава государства.

По поручению президента в ближайшее время должен быть проведён анализ нормативной базы по промышленной безопасности. Притом на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. А уже на основе полученных данных должны разрабатываться правила и нормативы работ, которые минимизируют возникающие риски техногенного характера.