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Стало известно, где встретятся Путин и Лукашенко

Лидеры планируют обсудить реализацию крупных российско-белорусских проектов.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Предполагается, что лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, в том числе реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

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Белорусский лидер добавил, что "наклонить" его не получится.

Ранее дату встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он рассказал, что планируют обсудить лидеры в ходе встречи. По его словам, это целый ряд торгово-экономических вопросов, в том числе реструктуризация госдолга республики перед РФ.

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