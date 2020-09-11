Стало известно, где встретятся Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Предполагается, что лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, в том числе реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.