Стало известно, где встретятся Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Предполагается, что лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, в том числе реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Лукашенко заявил, что не отдаст власть: Меня народ не для этого избралБелорусский лидер добавил, что "наклонить" его не получится.
Ранее дату встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он рассказал, что планируют обсудить лидеры в ходе встречи. По его словам, это целый ряд торгово-экономических вопросов, в том числе реструктуризация госдолга республики перед РФ.