Пришли, чтобы "убить" Tesla? Самый мощный электромобиль в мире представили официально

Один из создателей автомобиля Tesla Model S — автомобильный дизайнер и инженер Питер Роулинсон — оценил новейшую разработку стартапа Lucid — электромобиль Air. Роулинсон отметил, что новая машина — это "революция в производстве электромобилей". По его словам, машина с запасом хода почти в тысячу километров обладает на 60 процентов лучшей энергоэффективностью, чем автомобили Tesla, поэтому аккумуляторы машины изнашиваются крайне медленно, позволяя продлить ресурс.

Седан, больше напоминающий лифтбек, получил три электрические установки — самая мощная из них разгоняет почти трёхтонный автомобиль до 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

Базовая версия Air под названием Touring получила 620-сильный электродвигатель с рекуперацией и разгоном до 100 км/ч за 3,2 секунды. Промежуточная версия Grand Touring получила два электромотора суммарной мощностью в 800 л.с. с той же динамикой и максимальной скоростью в 270 км/ч. Внутри автомобиля разместились 113-киловаттные аккумуляторные блоки, которые позволяют проехать без подзарядки 832 километра. Кроме того, в комплекте с машиной будет поставляться и фирменное зарядное устройство, с помощью которого через специальную высоковольтную зарядку можно заряжать аккумулятор на 500 километров пробега всего за 20 минут, а полная зарядка через суперчарджер займёт чуть более получаса.

Внутри — самые лучшие материалы. Кожа, карбон, мягкий пластик и абсолютная тишина, создаваемая тройным стеклопакетом и панорамной крышей, которая, как заявляют создатели машины, будет доступна уже в базовой комплектации.

Топовая версия Lucid Air Dream получила силовую установку мощностью 1084 л.с. На разгон до 100 км/ч у электрического автомобиля уходит 2,4 секунды. Главный минус новинки — цена. Топовая версия Dream Edition обойдётся в 172 тыс. долларов — на 73 тыс. долларов больше, чем самая производительная Tesla Model S в версии Range Plus. Продажи электрических седанов Lucid начнутся в 2021 году. На базе платформы Lucid через два года после начала продаж седана появится трёхрядный полноразмерный электрокроссовер.