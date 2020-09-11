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"Площадка" не для всех. В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права

Уточнены правила подсчёта ошибок во время испытаний. Нужно набрать не больше пяти баллов.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Министерство внутренних дел РФ разработало новые правила для сдачи экзамена на водительские права. Они вступят в силу 1 апреля 2021 года. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

После вступления в силу новых правил кандидаты в водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов будут сдавать практический экзамен не на площадке, а "исключительно в условиях дорожного движения". Экзамен на площадке остаётся для мотоциклистов. Для получения права управления мототранспортным средством нужно будет выполнить новую схему упражнения "Габаритная восьмёрка". Мотоциклист должен будет лавировать в пространстве, ограниченном линиями и конусом.

Нарушения разделены на подгруппы, за которые присуждается по одному, два и три штрафных балла. Ошибки, при совершении которых экзамен завершается, выделены в отдельный список. Чтобы сдать экзамен, надо получить менее пяти штрафных баллов. При этом итоги аттестации можно будет обжаловать.

В России начали выдавать водительские права нового образца

На документе появятся надписи на иностранных языках.

Ранее стало известно, что в МВД пока не готовы частично приравнять водительские права к паспорту. Предполагалось, что новая норма позволяла бы использовать документ при осуществлении некоторых банковских операций.

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