"Площадка" не для всех. В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права

Министерство внутренних дел РФ разработало новые правила для сдачи экзамена на водительские права. Они вступят в силу 1 апреля 2021 года. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

После вступления в силу новых правил кандидаты в водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов будут сдавать практический экзамен не на площадке, а "исключительно в условиях дорожного движения". Экзамен на площадке остаётся для мотоциклистов. Для получения права управления мототранспортным средством нужно будет выполнить новую схему упражнения "Габаритная восьмёрка". Мотоциклист должен будет лавировать в пространстве, ограниченном линиями и конусом.

Нарушения разделены на подгруппы, за которые присуждается по одному, два и три штрафных балла. Ошибки, при совершении которых экзамен завершается, выделены в отдельный список. Чтобы сдать экзамен, надо получить менее пяти штрафных баллов. При этом итоги аттестации можно будет обжаловать.