"Это не остановить". Мясников призвал радоваться росту заболеваемости CoViD-19

Ежедневная информация о количестве заболевших CoViD-19– абсолютно бессмысленная цифра. С таким заявлением выступил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что значение имеет лишь количество тяжелобольных пациентов и летальных случаев. А число заболевших всё равно будет расти, но чем больше людей переболеют, тем быстрее выработается популяционный иммунитет.

– Мы же видим, что сейчас у нас не стало больше тяжелых больных, больше смертей. Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это всё равно будет, – заявил в интервью изданию "Подъем" известный врач.

Мясников считает, что в реальности свыше 20 млн жителей России переболели коронавирусом бессимптомно или в лёгкой форме. По его оценке, на формирование коллективного иммунитета понадобится два-три года.

– Два-три года и какой-то иммунитет будет. Но коронавирус никуда не исчезнет, он будет возвращаться, пусть в лёгкой форме. Я вам предсказываю, что в 2023 году везде будет такой разговор: "Вася, почему ты сегодня не пришел? Да, я ковидом заболел. Ну и что, прими парацетамол, давай, у нас билеты в театр, – подытожил врач.