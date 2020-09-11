Блогер, который два года боролся с раком, умер вскоре после публикации своего последнего напутствия

28 августа парень опубликовал огромный душераздирающий пост, в котором рассказал о своих размышлениях о неспособности создать семью и завести детей. Он с ужасающими подробностями описал, что резко похудел за последние недели и что лишь недавно осознал, что "жизнь дана для того, чтобы её прожить". Также парень с грустью признал, что долгое лечение оставило от него лишь "оболочку от того, кем он когда-то был".
Всё, что я делал в некоторые дни, — это просто переходил с кровати до дивана, чувствуя недомогание и затуманенный рассудок, которые так часто сопровождают химиотерапию
Также Эллиот поделился, что жизнь достаточно длинна, если её прожить по полной. Парень попросил читателей ценить своё здоровье, сказав: "Человеческое тело — удивительная вещь. Вы начинаете обращать внимание на него только тогда, когда оно вас подводит, а бодрствование становится похоже на 12-часовое испытание". Через пару дней после публикации сестра Эллиота сообщила, что он скончался, так и не сумев побороть болезнь. В день смерти британца издание The Guardian опубликовало пост на своём сайте.
Статья покорила весь мир. К сожалению, сам Даллен не смог увидеть, какой потрясающий отклик получил его пост, пишет Daily Mail. Зато благотворительная организация Trekstock сможет помочь ещё не одному больному раком, ведь по просьбе парня читатели его блога пожертвовали уже больше 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 млн рублей).