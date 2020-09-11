Блогер, который два года боролся с раком, умер вскоре после публикации своего последнего напутствия

28 августа парень опубликовал огромный душераздирающий пост, в котором рассказал о своих размышлениях о неспособности создать семью и завести детей. Он с ужасающими подробностями описал, что резко похудел за последние недели и что лишь недавно осознал, что "жизнь дана для того, чтобы её прожить". Также парень с грустью признал, что долгое лечение оставило от него лишь "оболочку от того, кем он когда-то был".

Всё, что я делал в некоторые дни, — это просто переходил с кровати до дивана, чувствуя недомогание и затуманенный рассудок, которые так часто сопровождают химиотерапию Эллиот Даллен

Фото © The Cortisol Diaries

Также Эллиот поделился, что жизнь достаточно длинна, если её прожить по полной. Парень попросил читателей ценить своё здоровье, сказав: "Человеческое тело — удивительная вещь. Вы начинаете обращать внимание на него только тогда, когда оно вас подводит, а бодрствование становится похоже на 12-часовое испытание". Через пару дней после публикации сестра Эллиота сообщила, что он скончался, так и не сумев побороть болезнь. В день смерти британца издание The Guardian опубликовало пост на своём сайте.

Фото © The Cortisol Diaries