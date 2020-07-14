Мужчине, который не был у стоматолога 27 лет, удалили челюсть из-за найденной опухоли

Даррен из городка Мел, Англия, теперь вряд ли будет пропускать плановый осмотр у дантиста. В последний раз, когда он сделал перерыв на 27 лет, у него успела появиться и развиться амелобластома. Из-за того что опухоль так разрослась, хирургам пришлось удалить 90% нижней челюсти. Теперь мужчина не может ни нормально поесть, ни даже разговаривать. За него с журналистами Ladbible беседовала жена, 53-летняя Мэл Уилкинсон.
Я годами пыталась заставить его записаться к стоматологу, и в итоге он всё-таки это сделал. Он их правда очень сильно боится, и это было понятно, когда он только шёл на приём. Но, когда он вернулся, он был белым как простыня
Мэл Уилкинсон
Фото © Darren Wilkinson
Ему сделали рентген, и на снимке было видно огромную тень — буквально чёрная дыра в середине его лица. Стоматолог сказал, что он никогда не видел ничего подобного
Мэл Уилкинсон
А ведь поначалу Мэл и не подозревала, что с его мужем могло происходить что-то настолько серьёзное. Раньше Даррен иногда просыпался с кровью на подушке. Жена думала, что он просто неправильно чистит зубы.
Когда мужчине поставили диагноз, врачи настрого запретили ему есть твёрдую пищу и вообще максимально бережно относиться к челюсти, ведь она так истончилась, что могла сломаться в любой момент.
Кадр из видео © YouTube / Lauren Dascalo
Изначально операцию по удалению заражённой костной ткани запланировали на 20 марта, но из-за пандемии её пришлось отложить. Из-за упущенного времени Даррену пришлось пройти ещё шесть неотложных операций из-за осложнений и инфекций.
Фото © Darren Wilkinson
Опухоль ударила не только по физическому здоровью Даррена, но и по его ментальному состоянию. Из-за того что теперь он не может нормально говорить, вероятность того, что он вернётся на работу, крайне мала. Мало того, мужчина беспокоится из-за своего внешнего вида — сейчас он чувствует себя "большим пускающим слюни ребёнком" и переживает из-за того, что всего этого можно было избежать, если бы он не пропускал приёмы стоматолога.