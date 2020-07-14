Мужчине, который не был у стоматолога 27 лет, удалили челюсть из-за найденной опухоли

Даррен из городка Мел, Англия, теперь вряд ли будет пропускать плановый осмотр у дантиста. В последний раз, когда он сделал перерыв на 27 лет, у него успела появиться и развиться амелобластома. Из-за того что опухоль так разрослась, хирургам пришлось удалить 90% нижней челюсти. Теперь мужчина не может ни нормально поесть, ни даже разговаривать. За него с журналистами Ladbible беседовала жена, 53-летняя Мэл Уилкинсон.

Я годами пыталась заставить его записаться к стоматологу, и в итоге он всё-таки это сделал. Он их правда очень сильно боится, и это было понятно, когда он только шёл на приём. Но, когда он вернулся, он был белым как простыня

Ему сделали рентген, и на снимке было видно огромную тень — буквально чёрная дыра в середине его лица. Стоматолог сказал, что он никогда не видел ничего подобного

А ведь поначалу Мэл и не подозревала, что с его мужем могло происходить что-то настолько серьёзное. Раньше Даррен иногда просыпался с кровью на подушке. Жена думала, что он просто неправильно чистит зубы.

Когда мужчине поставили диагноз, врачи настрого запретили ему есть твёрдую пищу и вообще максимально бережно относиться к челюсти, ведь она так истончилась, что могла сломаться в любой момент.