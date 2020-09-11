Россия доставит в Бразилию около 50 млн доз вакцины от коронавируса

Россия доставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины "Спутник V". Такого соглашения достигли Фонд прямых инвестиций и Секретариат здравоохранения штата Баия. Начало поставок ожидается в ноябре, а перед этим ввоз препарата должны одобрить бразильские регулирующие органы, которые будут учитывать результаты пострегистрационного исследования.

— Вакцина "Спутник V" основана на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, в то время как другие вакцины от коронавируса используют новые платформы, а именно аденовирусные векторы обезьяны или мРНК. Последние события в мировой фармацевтической промышленности, связанные с приостановкой испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса, показывают важность диверсифицированного подхода к поставкам вакцин. Подписание соглашений о зарубежных поставках вакцины "Спутник V" демонстрирует, что многие страны осознают безусловную необходимость наличия в закупаемом портфеле вакцин препаратов на основе аденовируса человека — платформы, доказавшей свою безопасность и эффективность на протяжении десятилетий, — отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Правительстве штата Баия высоко оценили подписанное соглашение. Министр здравоохранения региона Фабио Вилаш-Боаш назвал платформу, на основе которой создана российская вакцина, одной из наиболее безопасных и эффективных.

Соглашение также позволит в будущем осуществлять поставки вакцины по всей территории Бразилии.

А ранее, 9 сентября, достигнуто соглашение о поставках 32 млн доз "Спутника V" в Мексику. Первые партии могут поступить в страну также в ноябре.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины c участием 40 тысяч добровольцев, первые результаты которого, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре.