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У берега Байкала снесли недостроенное трёхэтажное здание

Владелица незаконного объекта долго отказывалась делать это за свой счёт.

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Фото: "Вести Иркутск"

В Иркутской области снесли недостроенное трёхэтажное здание, которое стояло в Листвянке, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщают "Вести-Иркутск".

Ещё в апреле прошлого года суд постановил удовлетворить требование прокуратуры о ликвидации здания. Объект признали самовольной постройкой и обязали владелицу заняться сносом.

В Приангарье открыли замену самому опасному участку трассы "Байкал"

Для этого строителям пришлось выравнивать грунт почти на десяти километрах пути.

Та не спешила, из-за чего получала штрафы. Ей даже запретили выезжать за пределы страны. В итоге она осознала, что решение суда выполнить придётся. Теперь ещё должна за свой счёт убрать строительный мусор.

Глава Приангарья ранее предложил объявить 2021-й Годом Байкала. Президент РФ Владимир Путин поддержал такую идею.

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