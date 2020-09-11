У берега Байкала снесли недостроенное трёхэтажное здание

В Иркутской области снесли недостроенное трёхэтажное здание, которое стояло в Листвянке, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщают "Вести-Иркутск" .

Ещё в апреле прошлого года суд постановил удовлетворить требование прокуратуры о ликвидации здания. Объект признали самовольной постройкой и обязали владелицу заняться сносом.

Для этого строителям пришлось выравнивать грунт почти на десяти километрах пути.

В Приангарье открыли замену самому опасному участку трассы "Байкал" Для этого строителям пришлось выравнивать грунт почти на десяти километрах пути.

Та не спешила, из-за чего получала штрафы. Ей даже запретили выезжать за пределы страны. В итоге она осознала, что решение суда выполнить придётся. Теперь ещё должна за свой счёт убрать строительный мусор.