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Все поддержанные проектом "УГ" партии открестились от участия в нём

Депутаты говорят, что рассчитывают только на свои силы.

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Фото © Терещенко Михаил / ТАСС

Сразу три политические партии, которые ранее были неожиданно поддержаны политическим проектом Алексея Навального "УГ", открестились от него. С официальными заявлениями выступили представители ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ.

Так, например, кандидат от ЛДПР по Дзержинскому району Новосибирска Евгений Лебедев, заявил, что что так называемая "Коалиция 2020" без его ведома включила его в списки "УГ".

Проговорился. Координатор штаба Навального заявил об отсутствии хороших людей в списке УГ

По словам сторонника блогера, такая система была придумана для выбора "из худших менее худших" кандидатов.

Руководитель регионального отделения "Справедливой России" Анатолий Кубанов из Новосибирской области также опроверг свои контакты с "Коалицией-2020".

Схожего мнения придерживаются и в Новосибирском обкоме КПРФ. Поддержку их кандидатов "Коалицией 2020" сочли уделом слабых. В партии заявили, что уверены в своих силах и отказываются от поддержки "сомнительного проекта Навального".

Ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко обнаружил свою кандидатуру в списке оппозиционного проекта "УГ", который направлен на недопуск неугодных политиков в органы власти. Депутат публично потребовал убрать свою фамилию из списка.

Напомним, сегодня в регионах России начались досрочные выборы перед единым днём голосования 13 сентября. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае (в 23:00 мск 10 сентября), где проходят выборы губернатора.

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