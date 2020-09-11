Все поддержанные проектом "УГ" партии открестились от участия в нём

Сразу три политические партии, которые ранее были неожиданно поддержаны политическим проектом Алексея Навального "УГ", открестились от него. С официальными заявлениями выступили представители ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ.

Так, например, кандидат от ЛДПР по Дзержинскому району Новосибирска Евгений Лебедев, заявил, что что так называемая "Коалиция 2020" без его ведома включила его в списки "УГ".

Руководитель регионального отделения "Справедливой России" Анатолий Кубанов из Новосибирской области также опроверг свои контакты с "Коалицией-2020".

Схожего мнения придерживаются и в Новосибирском обкоме КПРФ. Поддержку их кандидатов "Коалицией 2020" сочли уделом слабых. В партии заявили, что уверены в своих силах и отказываются от поддержки "сомнительного проекта Навального".

Ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко обнаружил свою кандидатуру в списке оппозиционного проекта "УГ", который направлен на недопуск неугодных политиков в органы власти. Депутат публично потребовал убрать свою фамилию из списка.