"Я знаю, что ты маленькая". Курьер привёз бургер и попытался завести отношения с 11-летней москвичкой

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Сервис доставки Delivery Club оказался в центре нового скандала – после доставки еды курьер решил поближе познакомиться с 11-летней клиенткой. Лера получила заказ из "Бургер кинга", пока родителей не было дома, а потом у неё появился новый "друг по переписке". При этом девочка сначала даже не знала, с кем она общается.

– Я была одна дома. Когда мне позвонил курьер, я вышла. Он сидел в серой машине, я была у подъезда. Он вышел с сумкой и отдал еду, а потом ушёл. Когда дома я уже поела, он написал мне "Привет". Я не знала, кто это, но потом уже под конец он сказал. Он писал, что хочет со мной подружиться, спрашивал, сколько мне лет, – рассказала Лера Mash.

По словам девочки, молодой человек писал "я знаю, что ты маленькая". После недолгого общения Лера заблокировала нового знакомого. А тот, видимо, понял, что поступил не совсем правильно и удалил переписку. Однако сестра девочки Анастасия успела сделать скриншоты. Она же позже позвонила в Delivery Club и рассказала о случившемся. В сервисе заявили, что еду им доставлял курьер "Бургер кинга" и неуверенно попросили прощения за неудобства.

Анастасия говорит, что сразу после звонка в Delivery Club на телефон девочки начал названивать доставщик. На звонок ответил отец девочки и сказал оставить ребёнка в покое.

В пресс-службе сервиса Delivery Club заявили, что проверяют информацию о некорректном поведении одного из курьеров в отношении несовершеннолетней девочки. Там пояснили, что заказы из одних ресторанов доставляют курьеры Delivery Club, из других собственные курьеры сети. По данным сервиса, в случае с Лерой доставкой занимался курьер "Бургер кинга".