Минкомсвязь в России переименовали в Минцифры

Российское правительство решило изменить сокращённое название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Теперь в укороченном официальном варианте оно будет именоваться не Минкомсвязь России, а Минцифры России. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Изменения внесли в положение о министерстве.
Напомним, что нынешнее название ведомство получило в мае 2018 года. Тогда президент РФ подписал указ о переименовании. Прежнее Министерство связи и массовых коммуникаций стало Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Минкомсвязи утвердило список социально значимых интернет-ресурсов с бесплатным доступом. Лайф в их числеВсего получилось 19 категорий — от науки и культуры до погоды, доставки и онлайн-магазинов.
Руководителем правительства тогда был Дмитрий Медведев. Он пояснял, что сменить вывеску у министерства нужно, так как оно должно "реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной в России".
Напомним, что с января этого года министерство возглавляет Максут Шадаев. Он пришёл на смену Константину Носкову.