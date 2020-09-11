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Минкомсвязь в России переименовали в Минцифры

А полная версия названия ведомства менялась два года назад, тогда в него добавили "цифровое развитие".

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Фото © D-russia.ru

Российское правительство решило изменить сокращённое название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Теперь в укороченном официальном варианте оно будет именоваться не Минкомсвязь России, а Минцифры России. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Изменения внесли в положение о министерстве.

Напомним, что нынешнее название ведомство получило в мае 2018 года. Тогда президент РФ подписал указ о переименовании. Прежнее Министерство связи и массовых коммуникаций стало Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Минкомсвязи утвердило список социально значимых интернет-ресурсов с бесплатным доступом. Лайф в их числе

Всего получилось 19 категорий — от науки и культуры до погоды, доставки и онлайн-магазинов.

Руководителем правительства тогда был Дмитрий Медведев. Он пояснял, что сменить вывеску у министерства нужно, так как оно должно "реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной в России".

Напомним, что с января этого года министерство возглавляет Максут Шадаев. Он пришёл на смену Константину Носкову.

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