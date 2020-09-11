Минкомсвязь в России переименовали в Минцифры

Российское правительство решило изменить сокращённое название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Теперь в укороченном официальном варианте оно будет именоваться не Минкомсвязь России, а Минцифры России. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Изменения внесли в положение о министерстве.

Напомним, что нынешнее название ведомство получило в мае 2018 года. Тогда президент РФ подписал указ о переименовании. Прежнее Министерство связи и массовых коммуникаций стало Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Руководителем правительства тогда был Дмитрий Медведев. Он пояснял, что сменить вывеску у министерства нужно, так как оно должно "реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной в России".