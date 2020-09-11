Посол Украины пригрозил "дипломатической войной" из-за осмотра его машины на границе Белоруссии — видео

Фото © Telegram / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Посол Украины Игорь Кизим угрожал "дипломатической войной" Белоруссии, когда на границе с этой республикой его попросили показать содержимое багажника машины. Эта просьба разозлила дипломата, и он стал угрожать сотрудникам Государственного пограничного комитета РБ. Видео обнародовано самим ГПК.

— Багажник открою, нет вопросов. Вы делаете очень плохой шаг. Я подготовлю ноту. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого? — угрожал Кизим.

Сотрудники ведомства буквально за несколько секунд провели визуальный осмотр багажа. Они ничего не трогали и поблагодарили Кизима после осмотра. Тот задал вопрос, что они ищут, на что сам предположил, что "ищут людей или что-то другое". Заодно пригрозил, что с белорусским послом будут обращаться так же на Украине.