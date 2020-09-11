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Посол Украины пригрозил "дипломатической войной" из-за осмотра его машины на границе Белоруссии — видео

Представитель Киева пообещал пограничникам очень большие проблемы.

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Фото © Telegram / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Посол Украины Игорь Кизим угрожал "дипломатической войной" Белоруссии, когда на границе с этой республикой его попросили показать содержимое багажника машины. Эта просьба разозлила дипломата, и он стал угрожать сотрудникам Государственного пограничного комитета РБ. Видео обнародовано самим ГПК.

Багажник открою, нет вопросов. Вы делаете очень плохой шаг. Я подготовлю ноту. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого? — угрожал Кизим.

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По мнению представителя Киева в Минске, сближение двух стран уже началось.

Сотрудники ведомства буквально за несколько секунд провели визуальный осмотр багажа. Они ничего не трогали и поблагодарили Кизима после осмотра. Тот задал вопрос, что они ищут, на что сам предположил, что "ищут людей или что-то другое". Заодно пригрозил, что с белорусским послом будут обращаться так же на Украине.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Песков рассказал, что визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни. Сам глава Белоруссии говорил о том, что на встрече с Владимиром Путиным он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя государствами.

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