В Петербурге арестовали насильника, которого выследила полицейская собака

Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, которого поймала служебная собака, когда он собирался изнасиловать девочку.

— Арест на два месяца, подсудимый во всём сознался, расследование уголовного дела продолжается, — рассказали Лайфу в пресс-службе городского ГСУ СК.

О громкой истории стало известно накануне. В Санкт-Петербурге пропала 15-летняя девочка, на её поиски отправились в том числе кинолог Мария Копцева и служебный пёс по кличке Волк Меркурий. Собаке удалось точно определить подъезд, где насильник удерживал школьницу. Полицейские ворвались в дом в тот момент, когда он намеревался исполнить задуманное.

Волк Меркурий уже попадал в сводки новостей: недавно он помог раскрыть нападение на эвакуаторщика, а в августе привёл полицейских к злоумышленникам, ограбившим продуктовый магазин.