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Умер актёр из сериала "Американская история ужасов"

Стиви Ли также снялся в комедии "Чудаки в 3D" и "Оз: Великий и Ужасный".

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Стиви Ли. Фото © GoFundMe

Популярный американский актёр и звезда рестлинга Стиви Ли скоропостижно умер в собственном доме. Ему было 54 года. Печальную новость сообщила Федерация рестлинга США American Impact Wrestling.

С большой грустью мы узнали о кончине Стиви Ли, более известного как Марионетка Психо Гном. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье, — говорится в "Твиттере" организации.

Стиви Ли был популярным участником рестлинг-боёв и снялся во множестве фильмов. Зрителям он запомнился по ролям в комедии "Чудаки в 3D", сериале "Американская история ужасов", фильме "Оз: Великий и Ужасный", "Бэйб" и "Американский пирог: Голая миля".

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