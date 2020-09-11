Умер актёр из сериала "Американская история ужасов"

Популярный американский актёр и звезда рестлинга Стиви Ли скоропостижно умер в собственном доме. Ему было 54 года. Печальную новость сообщила Федерация рестлинга США American Impact Wrestling.

— С большой грустью мы узнали о кончине Стиви Ли, более известного как Марионетка Психо Гном. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье, — говорится в "Твиттере" организации.