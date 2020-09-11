В Тюменской области восстановили на службе полицейского, участвовавшего в вечеринке с лозунгами АУЕ

Суд в Тюменской области встал на сторону бывшего замначальника одного из отделов регионального УМВД, участвовавшего в скандальной вечеринке. Артур Рузеев тогда якобы не слышал, как его товарищ Денис Девкин выкрикивал криминальные лозунги про АУЕ*.
В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области Лайфу подтвердили, что Рузеев восстановлен на службе по решению суда.
В России вынесен первый приговор за пропаганду АУЕОдин из фигурантов дела отправлен за решётку на семь лет.
Напомним, тогда несколько сотрудников СКР попали на видео в одном из ресторанов Тюмени на фоне звучавших воровских лозунгов "Арестантский уклад един" и "Жизнь ворам". Позднее виновник сложившейся ситуации, который не является сотрудником правоохранительных органов, рассказал Лайфу, что лишь хотел отметить успехи в борьбе с криминалом в городе, а воровские лозунги произнёс ради шутки. Однако одного из следователей всё же уволили после скандального застолья.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.