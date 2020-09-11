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В Тюменской области восстановили на службе полицейского, участвовавшего в вечеринке с лозунгами АУЕ

Виновник инцидента тогда уверял, что не хотел подставить своих товарищей из правоохранительных органов.

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Суд в Тюменской области встал на сторону бывшего замначальника одного из отделов регионального УМВД, участвовавшего в скандальной вечеринке. Артур Рузеев тогда якобы не слышал, как его товарищ Денис Девкин выкрикивал криминальные лозунги про АУЕ*.

В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области Лайфу подтвердили, что Рузеев восстановлен на службе по решению суда.

В России вынесен первый приговор за пропаганду АУЕ

Один из фигурантов дела отправлен за решётку на семь лет.

Напомним, тогда несколько сотрудников СКР попали на видео в одном из ресторанов Тюмени на фоне звучавших воровских лозунгов "Арестантский уклад един" и "Жизнь ворам". Позднее виновник сложившейся ситуации, который не является сотрудником правоохранительных органов, рассказал Лайфу, что лишь хотел отметить успехи в борьбе с криминалом в городе, а воровские лозунги произнёс ради шутки. Однако одного из следователей всё же уволили после скандального застолья.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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