Врач назвал средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом

Граждане после 30 лет составляют наибольшую группу среди людей с алкогольной зависимостью. Такую статистику привёл главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн. Лишь после возраста 50 лет наблюдается спад числа тех, кто имеет болезненные пристрастия к спиртному.

— Формирование злоупотребления алкоголем занимает много лет, от пяти до десяти. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. От 30 до 50 — это основная масса наших больных алкоголизмом, — рассказал РИА "Новости" Брюн.