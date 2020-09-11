Узнавай важные новости первым
НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Врач назвал средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом

На формирование зависимости от спиртного уходит от пяти до 10 лет.

978
Post cover

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Граждане после 30 лет составляют наибольшую группу среди людей с алкогольной зависимостью. Такую статистику привёл главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн. Лишь после возраста 50 лет наблюдается спад числа тех, кто имеет болезненные пристрастия к спиртному.

Формирование злоупотребления алкоголем занимает много лет, от пяти до десяти. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. От 30 до 50 — это основная масса наших больных алкоголизмом, — рассказал РИА "Новости" Брюн.

Медики нашли связь между алкоголем и ожирением

Оказалось, опасны в этом плане даже некрепкие напитки.

Как сообщал Лайф, ранее в российском Минздраве предложили повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года. По мнению ведомства, это позволит оздоровить молодое поколение.

Выбор редакции

Loading...