В ЦИК ответили на замечания по поводу непрошитых списков избирателей на участках

В Центральной избирательной комиссии ответили на замечания, поступающие на "Горючую линию" и касающиеся списков избирателей. Некоторых беспокоит, что они не сброшюрованы, то есть не прошиты по типу брошюры, без возможности дальнейшего добавления листов.

— Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений, — приводит ЦИК комментарий секретаря Центральной избирательной комиссии Майи Гришиной.

Она пояснила, что нужно заглянуть в пункт 13 статьи 17 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Там говорится, что каждая книга списка избирателей должна быть прошита не позднее дня, предшествующего дню голосования (который в этот раз выпадает на 13 сентября).

Сейчас же параллельно с досрочным голосованием идёт выверка и уточнение списков. А затем уже, перед днём голосования, список разделяется на книги, и они брошюруются.

— Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений. Листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список, — уточнили в ЦИК.