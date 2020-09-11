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В ЦИК ответили на замечания по поводу непрошитых списков избирателей на участках

Их формирование ещё продолжается. Этот процесс идёт параллельно с досрочным голосованием.

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

В Центральной избирательной комиссии ответили на замечания, поступающие на "Горючую линию" и касающиеся списков избирателей. Некоторых беспокоит, что они не сброшюрованы, то есть не прошиты по типу брошюры, без возможности дальнейшего добавления листов.

Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений, — приводит ЦИК комментарий секретаря Центральной избирательной комиссии Майи Гришиной.

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Глава Центризбиркома напомнила, что за ходом голосования установлено постоянное видеонаблюдение.

Она пояснила, что нужно заглянуть в пункт 13 статьи 17 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Там говорится, что каждая книга списка избирателей должна быть прошита не позднее дня, предшествующего дню голосования (который в этот раз выпадает на 13 сентября).

Сейчас же параллельно с досрочным голосованием идёт выверка и уточнение списков. А затем уже, перед днём голосования, список разделяется на книги, и они брошюруются.

Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений. Листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список, — уточнили в ЦИК.

Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили о полной готовности избирательной системы к многодневному голосованию.

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