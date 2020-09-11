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Отрабатывали удары по России. Главком ВКС назвал цели полётов бомбардировщиков США у границ РФ

По словам Сергея Суровикина, такие действия иначе как враждебными и провокационными нельзя охарактеризовать.

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Главком ВКС РФ Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Полёты американских стратегических бомбардировщиков В-52Н из Эстонии и Канады к границам России на учениях Allied Sky 28 августа преследовали цель отработки удара по территории нашей страны. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

– Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады, – сказал генерал-полковник.

Как уточнил российский командующий, в ходе учений Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика ВВС США B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран-членов НАТО. Их полёт сопровождался работой в воздухе около 40 самолётов тактической авиации 12 стран альянса. И хотя Россия была предупреждена ещё 21 августа о намерении НАТО провести подобные учения, точные сроки западные представители не называли.

– Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер, – добавил Суровкин.

Пентагон опубликовал видео полёта ядерных бомбардировщиков США над Украиной

В американском военном ведомстве не скрывают, что целью было "сдерживание" России.

Ранее уже назывались возможные версии по поводу цели полётов американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress над территорией Украины и вокруг российского Крыма.

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