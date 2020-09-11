Отрабатывали удары по России. Главком ВКС назвал цели полётов бомбардировщиков США у границ РФ

Полёты американских стратегических бомбардировщиков В-52Н из Эстонии и Канады к границам России на учениях Allied Sky 28 августа преследовали цель отработки удара по территории нашей страны. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.
– Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады, – сказал генерал-полковник.
Как уточнил российский командующий, в ходе учений Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика ВВС США B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран-членов НАТО. Их полёт сопровождался работой в воздухе около 40 самолётов тактической авиации 12 стран альянса. И хотя Россия была предупреждена ещё 21 августа о намерении НАТО провести подобные учения, точные сроки западные представители не называли.
– Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер, – добавил Суровкин.
Пентагон опубликовал видео полёта ядерных бомбардировщиков США над УкраинойВ американском военном ведомстве не скрывают, что целью было "сдерживание" России.
Ранее уже назывались возможные версии по поводу цели полётов американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress над территорией Украины и вокруг российского Крыма.