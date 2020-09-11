Проговорился. Координатор штаба Навального заявил об отсутствии хороших людей в списке УГ

В России стартовало досрочное голосование перед единым днём голосования, а сторонники Алексея Навального оказались в неловкой ситуации. Причиной стала придуманная блогером система УГ. Изначально, по планам Навального, его последователи должны были голосовать за любых представителей системной оппозиции в противовес "Единой России". Однако в таком случае внесистемные кандидаты получали меньше шансов не поддержку, даже если также были сторонниками блогера.

Но главной претензией противников УГ было то, что дополнительные голоса могли получить люди, которые вовсе недостойны избираться. На опубликованном Mash видео из Новосибирска координатор местного штаба Навального Сергей Бойко попытался объяснить коллегам, почему необходимо голосовать даже за плохих кандидатов, но стало только хуже.

— "Умное голосование" поддерживает, выбирает из худших менее худших — жуликов, воров, бандитов. <...> Есть примерно 38 кандидатов "Умного голосования", я могу вам сказать, что особо хороших людей среди них нет, — заявил Бойко.