В Москве задержан замглавы департамента Минпромторга

Заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева задержали сотрудники правоохранительных органов. Силовики подозревают чиновника в хищении крупной суммы государственных средств мошенническим путём. Информацию о задержании официально подтвердили в пресс-службе ведомства.

– Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева. По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие, – заявили ТАСС представители министерства.

По предварительным данным, Исаеву уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало в суде о заключении чиновника под стражу.