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В Москве задержан замглавы департамента Минпромторга

Чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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Антона Исаев. Кадр из видео на Youtube/АПСС Россия

Заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева задержали сотрудники правоохранительных органов. Силовики подозревают чиновника в хищении крупной суммы государственных средств мошенническим путём. Информацию о задержании официально подтвердили в пресс-службе ведомства.

– Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева. По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие, – заявили ТАСС представители министерства.

По предварительным данным, Исаеву уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало в суде о заключении чиновника под стражу.

У экс-главы Марий Эл изъяли 374 миллиона по делу о взятках

В эту сумму включена стоимость машин и другого имущества.

Ранее Лайф сообщал о задержании замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, которого также подозревают в мошенничестве.

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