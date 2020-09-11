В Москве задержан замглавы департамента Минпромторга

Заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева задержали сотрудники правоохранительных органов. Силовики подозревают чиновника в хищении крупной суммы государственных средств мошенническим путём. Информацию о задержании официально подтвердили в пресс-службе ведомства.
– Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева. По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие, – заявили ТАСС представители министерства.
По предварительным данным, Исаеву уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало в суде о заключении чиновника под стражу.
У экс-главы Марий Эл изъяли 374 миллиона по делу о взяткахВ эту сумму включена стоимость машин и другого имущества.
Ранее Лайф сообщал о задержании замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, которого также подозревают в мошенничестве.