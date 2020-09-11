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Кириенко предложил сделать Российскую креативную неделю традиционной

Это поможет развивать конкурентоспособность страны.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Российская креативная неделя могла бы стать традиционной.

Мне кажется сама эта неделя будет очень интересной. В этом наверное особенность креативных индустрий. Во-первых она проходит в одном из самых креативных городов мира — Москве. (...) А во-вторых, потому что особенность креативных индустрий как раз и заключается в том, что носители, лидеры этих креативных индустрий - люди бесконечно творческие, — сказал Кириенко.

Он отметил, что эта сфера вносит весомый вклад в развитие конкурентоспособности страны. Это не только "экономика настоящего", но и сфера не имеющая границ.

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Он также поблагодарил всех, кто причастен к созданию мероприятия.

Напомним, что 11–13 сентября в Москве проходят главные события первой "Российской креативной недели" (Russian Creativity Week). Её основной площадкой стал Парк Горького. В целом пройдёт свыше 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.

Ранее Кириенко в режиме видеосвязи пообщался с участниками форума "Рубеж 2020". Он поблагодарил команду "Молодёжки ОНФ" за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС.

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