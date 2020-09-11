Кириенко предложил сделать Российскую креативную неделю традиционной

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Российская креативная неделя могла бы стать традиционной.

— Мне кажется сама эта неделя будет очень интересной. В этом наверное особенность креативных индустрий. Во-первых она проходит в одном из самых креативных городов мира — Москве. (...) А во-вторых, потому что особенность креативных индустрий как раз и заключается в том, что носители, лидеры этих креативных индустрий - люди бесконечно творческие, — сказал Кириенко.

Он отметил, что эта сфера вносит весомый вклад в развитие конкурентоспособности страны. Это не только "экономика настоящего", но и сфера не имеющая границ.

Напомним, что 11–13 сентября в Москве проходят главные события первой "Российской креативной недели" (Russian Creativity Week). Её основной площадкой стал Парк Горького. В целом пройдёт свыше 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.