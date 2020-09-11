Итальянский профессор объяснил, кому не выгодна ситуация с Навальным

Инцидент с ухудшением здоровья Алексея Навального уже несколько недель является одной из главных тем на повестке. Об "отравлении" российского блогера ходит множество слухов, но в действительности эта ситуация не на руку Москве, которой приписывают причастность в случившемуся. К этому выводу пришёл профессор университета Саленто в Италии Игор Пелличиари.
– Навальный – фигура, вызывающая разногласия в России, вызывающая гораздо большее раздражение из-за скандалов в истеблишменте, которые он помог раскрыть, чем из-за его реального политического консенсуса, часто преувеличиваемого западными СМИ, – пишет профессор.
По мнению Пелличиари, список врагов Навального обширен и большинство строчек в нём занимают представители частного сектора. Он ставит под огромное сомнение, что ситуация с блогером "началась с приказа Кремля". Тому есть логические доказательства, говорит итальянский профессор. Во-первых, подобные действия наносят урон имиджу страны на мировой арене, а невмешательство в протесты в Белоруссии показывает, что Россия дорожит своей репутацией и следует международным нормам.
Во-вторых, оппозиция в России гораздо более разнообразна, чем это представляется из-за кордона. Блогер не представляет для власти непосредственного риска. Поэтому уход Навального со сцены не сильно изменит расстановку. Ещё один факт в подтверждение непричастности Кремля к случившему – неимоверные и оперативные усилия, приложенные врачами для его спасения, заключил Пелличиари.
Итальянских журналистов приятно поразили действия по спасению Навального в ОмскеАналитики обратили внимание, что блогер избежал смерти, прибыв в больницу "с невероятной скоростью".
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том.