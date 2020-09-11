С оговоркой. Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президент США может стать лауреатом премии в составе всей американской администрации за прорыв в переговорах по Косову.
Президент США Дональд Трамп во второй раз за текущую неделю выдвинут в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира за его посредничество в историческом соглашении между Сербией и непризнанной Республикой Косово. Об этом сообщил спецпредставитель президента Ричард Гренелл.
— Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию за историческое соглашение Косова и Сербии, — написал Гренелл в Twitter.
Однако, как пояснил автор инициативы, депутат из Швеции Магнус Якобссон, он выдвигал не отдельно кандидатуру Дональда Трампа, а правительства двух стран — США и Сербии, а также власти непризнанного Косова.
— Я выдвинул правительства США, [непризнанного] Косова и Сербии на получение Нобелевской премии мира за их совместную работу во имя мира и экономического развития в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в Белом доме, — написал в своём микроблоге шведский депутат.
Как сообщал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп уже был выдвинут на Нобелевскую премию мира. По словам инициатора, американский лидер якобы приложил немало усилий для разрешения международных конфликтов на Ближнем Востоке.