С оговоркой. Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп во второй раз за текущую неделю выдвинут в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира за его посредничество в историческом соглашении между Сербией и непризнанной Республикой Косово. Об этом сообщил спецпредставитель президента Ричард Гренелл.

— Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию за историческое соглашение Косова и Сербии, — написал Гренелл в Twitter.

Однако, как пояснил автор инициативы, депутат из Швеции Магнус Якобссон, он выдвигал не отдельно кандидатуру Дональда Трампа, а правительства двух стран — США и Сербии, а также власти непризнанного Косова.

— Я выдвинул правительства США, [непризнанного] Косова и Сербии на получение Нобелевской премии мира за их совместную работу во имя мира и экономического развития в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в Белом доме, — написал в своём микроблоге шведский депутат.