Общественная палата опровергла сообщения о нарушениях на выборах в Ленобласти

Рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации в Интернете обнаружила новые фейки о голосовании. В этот раз речь идёт о якобы имевшем место нарушении на избирательном участке в посёлке Тельмана в рамках выборов губернатора Ленинградской области.

10 сентября в одном из телеграм-каналов появилось видео о том, что избирательный участок №959 располагается на строительной площадке ТЦ "Алмаз", и его состояние противоречит правилам безопасности. Руководитель рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич сообщил, что информация была проверена, она не подтвердилась.

– Сотрудники избирательной комиссии Ленинградской области прокомментировали данное обращение. По их словам, два избирательных участка — №909 и 959 — действительно располагаются на территории торгового центра. Однако проведённые ранее проверки МЧС и полиции заключили, что помещения не представляют угрозы для безопасности избирателей, – пояснил Малькевич.

По его словам, здание нового ТЦ ещё не сдано в эксплуатацию, поэтому были развёрнуты военные палатки, в которых на момент голосования будут располагаться КОИБы, сотрудники избиркома и полиции, следящие за безопасностью и порядком на выборах. В палатках есть электричество, а температура в дни голосования будет держаться на должном санитарном уровне посредством тепловых пушек.

Ещё один разоблачённый ОП фейк о голосовании – появившееся 2 сентября на портале "Голос" сообщение о том, что на УИК №2554 в рамках выборов депутатов в Городскую думу Нижнего Новгорода были найдены плакаты к Диктанту Победы с символикой "Единой России". Фото оказались сделаны во время проведения диктанта, к моменту начала голосования плакаты были сняты.