Кузнецова навестила мальчика, над которым издевались в Омской области — видео

Детский омбудсмен отметила, что держит ситуацию с пострадавшим ребёнком на личном контроле.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова посетила одну из столичных клиник, куда из Омска доставили полуторагодовалого малыша. Над ним жестоко издевалась подруга его матери. Кузнецова подарила мальчику игрушку и пообщалась с врачами относительно планов по его лечению и реабилитации. Также омбудсмен поговорила с мамой ребёнка.

— Мы связались с мамой мальчика. Они сейчас находятся в больнице, в одной из больниц Москвы. Состояние ребёнка удовлетворительное, проходит обследование, лечение. В больнице они ещё пробудут несколько дней, а потом уже будет решаться вопрос о жизнеустройстве, — рассказала журналистам Анна Кузнецова.