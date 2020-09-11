Кузнецова навестила мальчика, над которым издевались в Омской области — видео
Детский омбудсмен отметила, что держит ситуацию с пострадавшим ребёнком на личном контроле.
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова посетила одну из столичных клиник, куда из Омска доставили полуторагодовалого малыша. Над ним жестоко издевалась подруга его матери. Кузнецова подарила мальчику игрушку и пообщалась с врачами относительно планов по его лечению и реабилитации. Также омбудсмен поговорила с мамой ребёнка.
— Мы связались с мамой мальчика. Они сейчас находятся в больнице, в одной из больниц Москвы. Состояние ребёнка удовлетворительное, проходит обследование, лечение. В больнице они ещё пробудут несколько дней, а потом уже будет решаться вопрос о жизнеустройстве, — рассказала журналистам Анна Кузнецова.
Ранее Лайф рассказывал про 20-летнюю девушку из Волгоградской области, которая забила до смерти своего четырёхмесячного сына. При этом в ходе допросов молодая мать долгое время утверждала, что малыш якобы сам упал с детского кресла-качалки. Позднее она всё-таки призналась, что избивала сына. Подозреваемая задержана.