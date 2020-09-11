Кузнецова навестила мальчика, над которым издевались в Омской области — видео

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова посетила одну из столичных клиник, куда из Омска доставили полуторагодовалого малыша. Над ним жестоко издевалась подруга его матери. Кузнецова подарила мальчику игрушку и пообщалась с врачами относительно планов по его лечению и реабилитации. Также омбудсмен поговорила с мамой ребёнка.
— Мы связались с мамой мальчика. Они сейчас находятся в больнице, в одной из больниц Москвы. Состояние ребёнка удовлетворительное, проходит обследование, лечение. В больнице они ещё пробудут несколько дней, а потом уже будет решаться вопрос о жизнеустройстве, — рассказала журналистам Анна Кузнецова.
Морила голодом и била. Беременная многодетная мать взяла в плен полуторагодовалого сына подругиПосиневшего от побоев малыша буквально выкрали у женщины.
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