"Детей лучше держать от этого подальше". В России поддержали шквал критики в адрес фильма Netflix "Милашки"

Американский поставщик фильмов Netflix показал трейлер своего нового фильма "Милашки" — об 11-летней девочке Эми, которая бросает вызов традициям своей консервативной семьи и начинает заниматься тверком. Это танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц. Уже после появления в Интернете первых кадров создателей картины обвинили в пропаганде педофилии. Лайф решил обратиться к экспертам, чтобы выяснить, насколько обоснованы претензии публики. Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что новый проект Netflix опасен для детской психики.

– Мне кажется, что тверк – это сомнительное искусство даже для совершеннолетних. Ну крутят девки жопой, ну крутят. В чём там искусство?! Я лично для себя искусства не нахожу, но наверное поклонники некой акробатики и акробатических движений вращательных задницей считают это искусством. Да и бог с ними. Что касается несовершеннолетних, мне кажется, что даже конкурсы красоты для несовершеннолетних это не есть хорошо. Детей лучше держать от этого подальше. Для слабых духом и психикой совершеннолетних этот сериал безусловно окажет самое пагубное воздействие, – заявил Давид Шнейдеров.

Психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова придерживается аналогичной точки зрения. Она полагает, что обвинения в сексуализации детей обоснованы. По оценке психоаналитика, маленькие зрители станут непроизвольно копировать и воспроизводить поведение героинь фильма.

– Подобные сериалы — это уже прямая провокация. В первую очередь детей, которые это смотрят. То есть, если это показывают взрослые, значит это хорошо... Подростки будут смотреть, раз это показывают с экрана, значит это "прикольненько, модно, современно, актуально". Непроизвольно они будут копировать и воспроизводить это поведение. И взрослые, у которых латентное состояние предположим педофилии, конечно, с удовольствие будут смотреть эти сериалы и понимать, что теперь это разрешено, – считает собеседница Лайфа.

По её мнению, это ведёт к расширению рамок вседозволенности. Полянова уверена, что фильм "Милашки" является "очень сильной идеологической провокацией".