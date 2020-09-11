Не жизнь, а череда издевательств. Лайф узнал жуткие подробности о девушке, ребёнка которой истязала подруга

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Лайф узнал подробности жуткой истории с истязанием ребёнка в ауле Коянбай в Омской области. Местная жительница сделала свою подругу буквально рабыней и издевалась над её полторагодовалым малышом, чтобы та отдала долг - 20 тысяч рублей.

В такой ситуации Евгения оказалось после того, как скончался её сожитель. Но как выяснилось, страдания 20-летней Евгении начались задолго до этого. Её давняя знакомая рассказала Лайфу, что та постоянно плакала.

— Она боялась, что ребенка отберут у нее, так как гражданский муж ей постоянно угрожал, что он ее лишит родительских прав, что ребёнка отберет, что она никчемная мать, — рассказала Татьяна М.

Да и появился малыш на свет отнюдь не в любви. Татьяна рассказала, что в семье не хотели, чтобы она рожала. Поэтому её якобы ударили. Попали, предположительно, дверной ручкой или каким-то тупым предметом в живот. После этого у девушки начались проблемы со здоровьем. Ей вырезали часть матки, пришлось делать экстренное кесарево сечение.

Позднее, уже после родов и смерти мужа от пьянства, девушка переехала к подруге Гульмире, которая предложила разделить тяготы материнства. У той женщины уже было трое детей и она вынашивала четвёртого.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, девушка помогала подруге по хозяйству, та взамен предоставила им жилье. Однако хозяйка дома не взлюбила ребенка Евгении и всячески над ним издевалась, мальчика периодически избивали, даже связывали ему ручки и ножки. А потом и вовсе стали требовать от Евгении деньги за то, что сын якобы сломал отопительный котёл.

3 сентября местный фельдшер направил ребенка с матерью в ЦРБ (ребенок был весь синий). Девушка сильно испугалась, что ее могут лишить родительских прав и обратилась к правозащитникам за помощью. Уже 6 сентября, с помощью активистов, мать с ребенком сбежали из больницы и направились в Москву.

Несмотря на то, что мать перестала выходить на связь, мальчика удалось поместить в ДГКб № 13 им. Филатова. Там ему диагностировали тупую травму живота и ушиб мягких тканей головы. Маму и малыша уже навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова.