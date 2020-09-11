800-летие со дня рождения Александра Невского отметят на Дворцовой площади в 2021 году

В Санкт-Петербурге в течение всего 2021 года будут проходить мероприятия, посвящённые 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом рассказали в епархии Северной столицы газете "Петербургский дневник".
В том числе в честь благоверного князя может пройти концерт на Дворцовой площади. Также на следующий год перенесли традиционный крестный ход, который в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие не будет проводиться 12 сентября в Северной столице впервые с 2013 года.
Традиционный крестный ход в честь Александра Невского в Петербурге не состоитсяРешение не проводить его принято из-за эпидемиологической обстановки.
Напомним, в сентябре 2019 года на крестный ход в честь Александра Невского вышло свыше 100 тысяч человек.