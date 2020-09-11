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800-летие со дня рождения Александра Невского отметят на Дворцовой площади в 2021 году

Также на следующий год перенесли традиционный крестный ход, который проводится в городе с 2013 года.

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Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге в течение всего 2021 года будут проходить мероприятия, посвящённые 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом рассказали в епархии Северной столицы газете "Петербургский дневник".

В том числе в честь благоверного князя может пройти концерт на Дворцовой площади. Также на следующий год перенесли традиционный крестный ход, который в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие не будет проводиться 12 сентября в Северной столице впервые с 2013 года.

Традиционный крестный ход в честь Александра Невского в Петербурге не состоится

Решение не проводить его принято из-за эпидемиологической обстановки.

Напомним, в сентябре 2019 года на крестный ход в честь Александра Невского вышло свыше 100 тысяч человек.

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