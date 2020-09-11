Звёздный психолог увидел тенденцию в разводах звёзд. Тимати и Решетова — не исключение

Нынешний год стал настоящим испытанием для множества звёздных пар. За прошедшие девять месяцев развелись Гарик Харламов и Кристина Асмус, недавно Илья Прусикин из Little Big и певица Ирина Смелая заявили о разводе. А сегодня Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати.
Звёздный семейный психолог Евгений Вольтов в интервью телеканалу "360" отметил, что для расставания у всех свои причины. Например, Решетова и Тимати могли разойтись из-за его "крепкого и неугасающего либидо". У него достаточно высокий социальный статус, подчёркивает психолог. Артист нравится женщинам.
Другой причиной разводов может стать тенденция к феминизации у женщин и к индивидуализации свободы у мужчин. Она присуща людям с высоким достатком и популярностью.
— Всё большую популярность приобретает формат свободных отношений, в которых ты верен своему партнёру, но не связан никакими юридическими историями, — говорит Вольтов.
Впрочем, парам непубличным тоже есть чего опасаться. Психолог отметил, что нередко причиной разводов россиян после карантина становится банальная нехватка денег. Чаще всего в этом году распадались семьи с несколькими детьми и доходом до 60 тысяч рублей на всех.
Крушение звёздных союзов. Как и почему разводятся Гарик Харламов, Джиган и Полина ГагаринаЭтот год ставит один антирекорд за другим. После самоизоляции многие известные пары заявили о том, что их отношения подошли к концу. Причём разводы, как и полагается у знаменитостей, стали публичными и громкими процессами. Их обсуждают в Интернете, на кухнях и по телевидению. Напомним самые громкие из этих завершённых лавстори.
Ранее рэп-исполнитель Джиган дал совет комику Гарику Харламову после его заявления о разводе с Кристиной Асмус. Артист сам недавно пережил тяжёлое расставание и примирение со своей супругой.