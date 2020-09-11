Решетова объявила о расставании с Тимати спустя 11 месяцев после рождения их сына

24-летняя модель Анастасия Решетова доказала, что от 2020 года стоит ждать ещё сюрпризов. Для своих подписчиков в "Инстаграме" она опубликовала сообщение, что они с Тимати разорвали отношения. Девушка пояснила, что в этом никто не виноват: ни чьё-то поведение, ни кто-то со стороны. Просто люди со временем меняются, изменилась и она.
Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живём вместе. Это были прекрасные шесть лет — с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое. И это было прекрасно!!!
Модель заявила, что планирует теперь направить энергию в другое русло, но чем займётся — пока не знает. Девушка верит, что они с Тимати расстались на хорошей ноте и смогут создать для сына Ратмира отличные условия. Анастасия поблагодарила возлюбленного за то, как он повлиял на неё за последние шесть лет, ведь модели было всего 18, когда пара познакомилась.
Прости меня за всё былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу
Фанаты после таких новостей пришли в жуткое расстройство, заявив, что в этом году, видимо, тренд на расставание отличных пар. И, как и просила Анастасия, никто не стал говорить про эффект бумеранга, ведь роман модели и рэпера начался не при самых приятных обстоятельствах. Многие до сих пор уверены, что девушка увела Тимати из семьи. Хотя Анастасия утверждает, что их роман закрутился, когда рэпер уже расстался с Алёной Шишковой.
Хоть пара и была вместе шесть лет, о ребёнке они задумались сравнительно недавно. В октябре прошлого года Анастасия родила сына Ратмира, которого назвали в честь друга Тимати по "Фабрике звёзд" (Ратмира Шишкова), погибшего в аварии. Модели приписывали конфликт с матерью рэпера Симоной Юнусовой, хотя та всегда утверждала, что поддержит выбор сына, каким бы он ни был.
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